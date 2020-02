von SK

Eine Polizeistreife wollte am Montagabend gegen 20.30 Uhr einen mit zwei Personen besetzten Roller in der Worblinger Straße kontrollieren. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, missachtete der 17-jährige Rollerfahrer die Anhaltezeichen der Beamten genauso wie Blaulicht und Martinshorn und flüchtete stadteinwärts bis auf den Parkplatz einer Lebensmittelhandelskette in der Georg-Fischer-Straße.

Hierbei fuhr der 17-Jährige rücksichtslos und verkehrswidrig, bei der Hinterherfahrt betrug die gefahrene Geschwindigkeit des Streifenwagens bis zu 80 km/h. Auf dem Parkplatz gefährdete der Jugendliche sogar einen unbeteiligten männlichen Radfahrer. Auf der weiteren Flucht fuhr er am Kreisverkehr Georg-Fischer- / Schrotzburgstraße über den Grünstreifen, dabei platzte der Hinterreifen.

Trotzdem setzte der Jugendliche die Flucht weiter fort. Im Bereich Hardtweg/Neherstraße hielt der 17-Jährige schließlich an und beide Personen ließen sich widerstandslos festnehmen.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Rollerfahrer unter Drogeneinfluss stand, eine geringe Menge Marihuana und Amphetamin mit sich führte und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der 16-jährige Sozius, dem der Roller gehört, wird unter anderem wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Die Polizei bittet Personen, die von der rücksichtslosen Fahrweise des Rollerfahrers gefährdet wurden, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon 07731/888-0, zu melden. Insbesondere der Radfahrer, der auf dem Parkplatz in der Georg-Fischer-Straße gefährdet wurde, möge sich bei der Polizei melden.