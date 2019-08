von SK

Die Maschinen waren aufgrund einer Baustelle in der Schlachthausstraße im Bereich der Münchriedstraße abgestellt. Laut Polizei schlug der unbekannte Täter an einem Radlader alle vier Scheiben ein und riss an einem Bagger die hintere Motorhaube sowie eine seitliche Haube ab. Der Schaden dürfte sich auf rund 7000 Euro belaufen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0, zu wenden.