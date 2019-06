Das starke Gewitter am Samstagabend mit stürmischen Winden und Niederschlag bis zu 40 Liter pro Quadratmeter hat im Singener Stadtteil Bohlingen für Einsätze der Feuerwehr gesorgt. Auch in Rielasingen-Worblingen waren die Ehrenamtlichen gefordert: „An Einsatzkräften war im gesamten Umkreis so ziemlich alles draußen“, sagt Kommandant Viktor Neumann. Die Regenmenge sei „sehr beeindruckend“ gewesen, doch die Schäden würden sich in Grenzen halten.

Lichtstrahl wirkt wie ein Feuer – kein Dachstuhlbrand

In Bohlingen wurde die Ortswehr erstmals um 21 Uhr alarmiert, denn in der Mooserstraße war Wasser in einen Keller gelaufen. Das Wasser wurde mit Hilfe der Tauchpumpe abgepumpt. Zur Unterstützung war auch die benachbarte Ortswehr aus Überlingen zu Hilfe gekommen. Der Verkehr wurde dafür über die Straße „Im Xander“ umgeleitet. Entwarnung gab es bei einem Dachstuhlbrand an der Kirche St. Pankratius: Nach der Erkundung durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass nur ein Lichtstrahler auf dem Kirchendach im starken Regen noch heller aufleuchtete und das wirkte wie ein Dachstuhlbrand.

13 Einsätze für 42 Ehrenamtliche

Wasser in Kellern hielt auch die Freiwillige Feuerwehr in Rielasingen-Worblingen auf Trab, hier waren 42 Ehrenamtliche bei 13 Einsätzen bis 2.50 Uhr im Einsatz. Darunter war ein Autounfall, nachdem ein Ast auf die Fahrbahn gestürzt war. Verletzt wurde niemand. (hir/isa)

Konstanz Unwetter legt Bahnlinie lahm und spült die Keller voll Das könnte Sie auch interessieren