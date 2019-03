Wohnraum ist knapp und teuer, dabei schlummert in Singen noch viel Potenzial an ungenutzter Fläche. Diese könnte man für verhältnismäßig wenig Geld und in kurzer Zeit so umbauen, dass ein Bewohner mehr Platz erhält oder ein neuer Bewohner einen Platz findet. Bauherren erhalten dabei sogar beratende Hilfe der Stadt Singen. Klingt fast zu gut, um wahr zu sein? Genau das verspricht Thomas Mügge als Leiter des Fachbereichs Bauen. Er will diese Möglichkeit wieder verstärkt ins Bewusstsein bringen. Denn während die Anträge für Neubauten deutlich zunehmen, sind Dachgeschosse weniger präsent: Die Stadtverwaltung genehmigt jährlich nur 20 Anfragen für mehr Wohnraum unterm Dach.

Aus Speicher wurden zwei Kinderzimmer

Vivien Baumann ist eine derer, die ihr Dachgeschoss umgebaut hat. Die studierte Architektin lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in ihrem Elternhaus in der Susostraße in Singen. "Wir haben noch ein Kinderzimmer gebraucht", erinnert sie sich an den Grund des Umbaus. Ein Anbau hätte nur das Esszimmer vergrößert und den Garten verkleinert. Also konzentrierten sie sich auf den Speicher, der mit niedrigem Dachfirst und durchgehender Schräge nur als Lagerraum genutzt wurde. Die Baumanns entschieden sich dafür, das Dach um etwa einen Meter anzuheben und spitzer zu gestalten. Vivien Baumann schätzt, dass sie durch den Umbau rund 50 Quadratmeter an Wohnfläche gewonnen haben.

Bild: Arndt, Isabelle

Es ist unklar, wie viel Potenzial Singens Dachgeschosse haben

Wie viel potenzielle Wohnfläche bisher ungenutzt ist, kann Thomas Mügge nur schätzen. Der Ausbau einer Dachgeschosswohnung sei grundsätzlich verfahrensfrei und brauche keinen Bauantrag, daher helfen die Akten nicht weiter. "Ein großes Dachflächenfenster könnte man immer machen." Anders ist es bei Gauben mit mehr als 40 Kubikmeter Volumen, die eine Genehmigung brauchen. Der große Vorteil von Gauben ist laut Mügge, dass sie die Raumhöhe verändern: Mehr als die Hälfte eines Wohnraums muss 2,20 Meter hoch sein, eine Gaube könne dazu beitragen. Grundsätzlich gebe es für viele Dachformen und -arten eine passende Gaube, auch bei Denkmalschutz.

Experten helfen bei Statik und Finanzierungsfragen

Das Hausdach der Familie Baumann schmücken seit 2010 insgesamt drei Gauben. "Meine Tochter kann jetzt auf den Hohentwiel schauen, das hatten wir so bisher nicht", sagt Vivien Baumann. Als Architektin übernahm sie die Planung des Umbaus, außerdem konsultierte sie einen Statiker. Baubereichsleiter Thomas Mügge empfiehlt Eigentümern die Zusammenarbeit mit Experten, um etwa die Belastbarkeit des Gemäuers zu prüfen. Mügge nennt als Beispiel eine Badewanne, die mit Wasser gefüllt mehrere hundert Kilogramm wiegen kann – das muss eine Wand tragen können. Architekten können auch dabei helfen, Fördermittel und günstige Kredite im Rahmen etwa von Energieeffizienzhaus-Programmen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zu beantragen. Außerdem können sie das Verfahren beschleunigen: Wenn alle nötigen Informationen vorliegen, dauere die Genehmigung einer Gaube zwischen sechs Wochen und drei Monaten, sagt Thomas Mügge. Er habe schon erlebt, dass eine Gaube sechs Monate nach den ersten Plänen umgesetzt war.

Gauben sind in Singens Stadtbild noch nicht sehr präsent. | Bild: Stadt Singen

Baumanns packten auch selbst an

In der Susostraße dauerte der Umbau ein wenig länger. Schon damals im Jahr 2010 sei es schwer gewesen, einen Handwerker zu finden, sagt Vivien Baumann. Eigentlich hätten sie im Sommer ausbauen wollen, tatsächlich wurde es Mitte/Ende Oktober. Dann ging es aber schnell: Die Gauben waren vorgefertigt und das Dach rasch gedeckt. Anschließend begann der Innenausbau in Eigenregie. "Da kann man gut Geld sparen", sagt Baumann. Dafür nahmen sie in Kauf, dass die Räume erst nach etwa 1,5 Jahren bezugsfertig waren. Und was ist mit dem Stauraum des Speichers, der nun fehlt? "Der Keller ist ein bisschen voller", sagt Vivien Baumann und lacht. Außerdem hätten sie sich vorab überlegt, in der neuen Treppe zum Obergeschoss sowie in den Kniestöcken Stauraum zu schaffen. Was dann noch übrig war, wurde ausgemistet. "Man hat ja ohnehin zu viele Sachen."

Die Familie Baumann hat neben viel Zeit auch rund 70 000 Euro in die zusätzliche Wohnfläche investiert. Laut Thomas Mügge kann sich der Umbau angesichts knappen Baulands und hoher Grundstückskosten dennoch lohnen – ob als weiterer Wohnraum für eine bestehende Wohnung oder als neue Wohnung. Ein fehlender Parkplatz soll dabei kein Hinderungsgrund sein: Die Stadt denke darüber nach, die Zahl der vorgeschriebenen Parkplätze pro Wohnung zu mindern. Gerade in Innenstädten gebe es häufig schlicht keine Möglichkeit für weitere Stellplätze und Wohnraum sei letztlich wichtiger. Doch nicht immer würde ein Ausbau Sinn machen: Bei Mehrfamilienhäusern mit mehreren Eigentümern könne er sich an keinen Fall erinnern, wo ein Ausbau gelungen sei. Das scheitere erfahrungsgemäß an den Zuständigkeiten und der Frage, wer vom neuen Wohnraum profitiere.

Ein laut Thomas Mügge positives Beispiel dafür, wie aus einem Dachgeschoss neuer Wohnraum werden kann. Hier war auch die Höhe der Nachbargebäude zu beachten. | Bild: Stadt Singen