Gleich mit mehreren teilweise deutlich alkoholisierten und hierdurch auch äußerst aggressiven und unflätigen Personen hatten es die Beamten des Polizeireviers Singen in der Nacht von Freitag auf Samstag zu tun.

Bereits gegen 23:30 Uhr fiel ein 26-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Hegaustraße auf, als er mit einem Teppichmesser mehrere Gäste bedrohte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte der Mann durch die Polizei kurze Zeit später festgenommen werden, wehrte sich aber so heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen, dass gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden musste. Auch beleidigte er die eingesetzten Beamten fortlaufend. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 01:30 Uhr wurde die Polizei zum ersten Mal in eine Diskothek in der Georg-Fischer-Straße gerufen, nachdem es dort zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, in deren Verlauf ein 31-jähriger Mann leicht im Gesicht verletzt wurde. Hier dauern die polizeilichen Ermittlungen zum Tathergang an.

Gegen 02:15 Uhr wurden die Beamten zum zweiten Einsatz in dieselbe Disko alarmiert, nachdem ein Gast offenbar nicht zahlen wollte und auch mehrere Personen bereits angepöbelt hatte. Den Polizeibeamten gegenüber verhielt sich der Mann ebenfalls äußerst aggressiv, sodass dieser in Handschellen gefesselt und in Gewahrsam genommen werden musste.

Gegen 03:45 Uhr erfolgte schließlich der dritte Einsatz in der Disko. Auch hier war es zuvor zu einer Körperverletzung zwischen mehreren Personen gekommen, bei der mindestens zwei Beteiligte leichte Verletzungen davontrugen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung sind noch nicht abgeschlossen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme fiel ein 31-jähriger Mann aus der Gruppe mehrfach negativ auf, nachdem er einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis nicht beachtete und sich auch im Beisein der Polizei nicht vom Parkplatz entfernte. Er musste daraufhin ebenfalls in Gewahrsam genommen werden, hier wurde von den Beamten erneut Pfefferspray eingesetzt. Der 31-Jährige leistete hier ebenfalls massiv Widerstand und beleidigte eine eingesetzte Beamtin aufs Übelste.