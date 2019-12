Singen vor 4 Stunden

Unrealistisch oder längst überfällig? So reagieren die einzelnen Gemeinderatsfraktionen auf die Forderungen von Fridays for Future

Keine Autos mehr in der Innenstadt – dafür mehr Bäume und ein gut ausgebautes Fahrradwegenetz. Fridays for Future will jede Menge Veränderung in Singen. Aber wie sehen das diejenigen mit der Entscheidungsmacht? Der SÜDKURIER hat die Fraktionen des Gemeinderats gebeten, Stellung zu den Forderungen der Klimaschützer zu beziehen.