von SK

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende eine ganze Reihe an ungewöhnlichem Diebesgut aus einer Schule entwendet. Wie die Polizei in einem Pressetext mitteilt, ereignete sich der Einbruch in ein Schulgebäude in der Münchriedstraße. Die Täter verschafften sich durch eine aufgebrochene Türe Zutritt zur Schule und brachen im Inneren mehrere Schränke auf. Dort entwendeten sie mehrere Elektro-Haushaltsgeräte wie Kochfelder, Backöfen und einen Kühlschrank. Laut Polizei wurden die Geräte vermutlich mit einer ebenfalls gestohlenen Sackkarre nach draußen gebracht und in ein Fahrzeug verladen. Zeugen, die Verdächtiges bei der Schule beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 zu melden.