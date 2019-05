von Eva Maria Vaassen

Eine kleine Delle in der Beifahrertür ihres angejahrten Autos hätte eine 32-jährige Frau aus dem Hegau der Person verziehen, die sie auf einem Parkplatz vor einem Singener Möbelhaus durch unachtsames Öffnen ihrer Tür verursacht hatte. Dies aber nur, wenn sie sich mit einer kleinen Nachricht am Auto dafür entschuldigt hätte, erklärte sie jetzt als Hauptzeugin in einer Verhandlung am Landgericht Konstanz. Stattdessen schmierte der 61-jährige Verursacher an jenem heißen Julitag im vorigen Jahr mit Spucke an dem Schaden herum, um ihn zu vertuschen. Dann verließ er den Ort des Geschehens, um einzukaufen.

Verursacher beschimpft Geschädigte

Nachdem man ihn nach seiner Rückkehr gestellt hatte, bestritt er alles und beleidigte sowohl die Fahrzeugbesitzerin und deren Mutter als auch die Polizeibeamten, die gerufen worden waren. Dabei schlug er seine Autotür in deren Beisein noch zwei Mal mit voller Absicht gegen das fremde Auto. Das Amtsgericht Singen verurteilte ihn Ende vorigen Jahres wegen einer Ordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße von 25 Euro, und wegen Unfallflucht und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 4000 Euro. Jetzt kam es vor dem Landgericht noch einmal zur Verhandlung, weil der 61-Jährige Berufung gegen dieses Urteil eingelegt hatte. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft zog nach und forderte wegen der Schadenshöhe und wegen des Verhaltens des Angeklagten zusätzlich ein mehrmonatiges Fahrverbot für den 61-jährigen Berufskraftfahrer.

Polizisten werden nicht geschont

Vor der Berufungskammer berichtete die 32-Jährige Frau noch einmal von den Unverschämtheiten und herabwürdigenden Unterstellungen, die der außerordentlich wütende Mann ihr und ihrer Mutter damals an den Kopf geworfen hatte. Ähnliches widerfuhr den beiden Polizeibeamten, die den Fall aufnahmen. Sie mussten sich anhören, dass sie „viel zu jung“ seien und „keine Ahnung“ hätten, als sie eindeutige Lackspuren seines blauen Autos an der Delle des roten Wagens der Frau festgestellt hatten. Und die befanden sich genau an der Stelle, an der die hintere linke Tür seines geparkten Wagens auf das nebenstehende Auto aufgetroffen sein musste.

Auf einmal soll es der Enkel gewesen sein

Diese Erkenntnisse wurden vor Gericht von einem Kraftfahrzeug-Sachverständigen bestätigt. Er errechnete einen Schaden von 680 Euro. Er wurde von der Versicherung der Halterin beglichen. Die junge Polizeibeamtin berichtete, der 61-Jährige habe nach anfänglichem Leugnen behauptet, den Schaden habe sein kleiner Enkelsohn verursacht. „Den könnt Ihr eh nicht verknacken“, habe er gesagt.

61-Jähriger hadert mit seiner Strafe

Die 32-jährige Besitzerin des beschädigten Wagens zeigte sich schließlich alles andere als nachtragend: „Für mich ist der Fall erledigt“, meinte sie, „er hat sich ja vor dem Amtsgericht entschuldigt“. Der 61-Jährige haderte jedoch verbissen mit der hohen Geldstrafe, die er bezahlen sollte. Die Beleidigungen räumte er zwar ein, beschwerte sich aber gleichzeitig bei der Geschädigten, dass sie „gleich die Polizei gerufen“ habe. Dann ließ er sich wieder zu Vorwürfen gegen die Frau hinreißen, die sich längst als haltlos erwiesen hatten.

Wie bereits zu Beginn der Verhandlung wies die Vorsitzende Richterin ihn noch einmal darauf hin, dass er aufgrund der Berufung der Staatsanwaltschaft womöglich ein Fahrverbot und eine höhere Geldstrafe riskiere. Erst kurz vor den Plädoyers nahm er das Angebot des Staatsanwalts an, der versicherte, er würde seine Berufung zurücknehmen, wenn auch der Angeklagte dies tun würde. Damit ist das Urteil des Amtsgerichts rechtskräftig geworden. Und der um 4025 Euro erleichterte 61-Jährige kann seinem Beruf weiter nachgehen. Die Strafe wird nicht ins polizeiliche Führungszeugnis eingetragen.