Singen Unbekannter überfällt eine Sparkassen-Filiale in der Singener Nordstadt

Unbekannter überfällt eine Sparkassen-Filiale in der Singener Nordstadt

Polizei fahndet nach dem Bankräuber mit Großaufgebot an Polizeikräften. Zeugen beschreiben den Täter als etwa 30-40-jährig. Wie viel Geld er erbeutete, ist laut Polizei noch unklar.

Der laut Polizei mit einer Strickmütze maskierte Mann soll die Nordstadt-Filiale der Sparkasse am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr überfallen haben. "Unter Vorhalt einer Schusswaffe wurde die Herausgabe von Bargeld gefordert", berichtet Polizeisprecher Bernd Schmidt. Noch könne nicht gesagt werden, um welche Art von Waffe es sich gehandelt habe.

Dem Täter gelang die Flucht mit einem mitgeführten, dunkelbraunen bis schwarzen Rucksack, in dem er seine Beute in noch unbekannter Höhe verstauen konnte. Laut Zeugen soll er mit einem Fahrrad in Richtung Uhlandstraße geflüchtet sein. Dort hätten Zeugen wenig später das vermutlich vom Täter benutzte Fahrrad und der Rucksack mit einzelnen Geldscheinen aufgefunden.

Polizei fahndet mit Großaufgebot

Eine umfangreiche Fahndung, an der sich neben Kräften der Schutz- und Kriminalpolizei auch die Bundespolizei beteiligte, verlief bislang ergebnislos. Ein ebenfalls angeforderter Hubschrauber konnte die Fahndung aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht unterstützen, wie Polizeisprecher Bernd Schmidt gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt.

Wie die Polizei weiter mitteilt, soll der Mann etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur sein. Er war mit einer dunklen Lederjacke mit Frontreißverschluss, Bluejeans und schwarzen Schuhen mit weißen Seitenstreifen bekleidet. Sein dunkler Rucksack war mit grauen Applikationen verziert.

Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen: Gesucht werden aufmerksame Passanten, denen der Tatverdächtige vor der Tat im Bereich der Hohenhewenstraße in Singen aufgefallen ist, oder die die beschriebene Person nach dem Überfall auf der Flucht in Richtung Uhlandstraße gesehen haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Singen entgegen, Tel. (07731)888-0.