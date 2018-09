Singen vor 2 Stunden

Unbekannter stiehlt Kinderwagen

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag zwischen 10.50 und 12.30 Uhr einen Kinderwagen vor einer Arztpraxis in der Widerholdstraße in Singen gestohlen, wie die Polizei in einer Pressemeldung mitteilt.