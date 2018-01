Singen Unbekannter fährt nach Reifenpanne bei Steißlingen einfach davon

B33neu: Reifenteile auf Fahrbahn beschädigen mehrere Fahrzeuge.

Zeugen sucht die Polizei nach mehreren Unfällen auf der Bundesstraße B33-neu von Singen nach Steißlingen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Richtung Konstanz fahrender, unbekannter Fahrzeugführer kurz vor der Anschlussstelle Steißlingen am Dienstagmorgen zwischen 7-7.20 Uhr eine Reifenpanne gehabt und dabei Reifenteile verloren haben. Ohne andere Verkehrsteilnehmer zu warnen oder Hilfsdienste zu verständigen ließ er sie laut Polizei Fahrbahn liegen. Sechs nachfolgende Verkehrsteilnehmer überfuhren diese Teile, wodurch an ihren Fahrzeugen Schäden zwischen 100 Euro und 6000 Euro entstanden sind. Den Gesamtschaden beziffert die Polizei auf rund 10.800 Euro. Reifenreste konnten an der Unfallstelle aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen zu melden, Tel. (07733)9960-0.