Singen Unbekannter bewirft Passanten in Singens Fußgängerzone

Polizei sucht nach dem Randalierer, der laut Zeugen am Dienstagmorgen auch mit einem Messer hantiert haben soll.

Wie die Polizei mitteilt, soll der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann am Dienstagmorgen gegen 10 Uhr bereits in einem Hinterhof an der Ekkehardstraße aggressiv geworden sein und die Reifen eines abgestellten Rollers zerstochen haben, bevor es kurz danach an einem Geschäft an der Einmündung zur August-Ruf-Straße zur Eskalation kam. Wie Zeugen berichten, habe er einen Kaffeebecher in Richtung mehrerer Passanten geworfen und dabei auch ein Messer in der Hand gehalten. Dann soll er in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Eine sofortige Fahndung nach dem Mann verlief laut Polizei ergebnislos. Zeugen beschreiben den Tatverdächtigen als dunkelhäutig und etwa 1,65 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Strickmütze, einer Jeans und einem dunklen Blouson in der Art einer Bomberjacke bekleidet. Zudem soll er einen dunklen Rucksack mitgeführt haben. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen erbeten, Tel. (07731)888-0.