Der Mann sprach die Frau an und fragte nach dem Weg. Danach machte er anzügliche Bemerkungen und nahm sexuelle Handlungen an sich vor. Als sich ein Radfahrer näherte, flüchtete er in Richtung Ringstraße.

Der Täter wird als Mitte dreißig und etwa 175 Zentimeter groß beschrieben. Er hat eine kräftige Statur, ein rundliches Gesicht, trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze, eine dunkle, bis zu den Knien reichende Hose und Arbeitsschuhe. Er sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 77 31) 888 0.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein