Die Polizei sucht den Fahrer eines VW-Busses, der am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf der Bundesstraße 34 von Singen kommend kurz vor der Kreuzung Georg-Fischer Straße mehrere Autofahrer geschnitten und genötigt hat. Dies berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Unbekannte hatte zunächst das Auto eines 25-jährigen Fahrers überholt und war vor diesem so knapp eingeschert. Der 25-Jährige konnte nur knapp einen Zusammenstoß verhindern konnte. Im weiteren Verlauf überholte der Unbekannte trotz Gegenverkehr einen 24-jährigen Autofahrer und schnitt auch diesen beim Wiedereinscheren. Nach Angaben des 24-Jährigen fuhr der Unbekannte daraufhin rechts in den Grünstreifen und gab den nachfolgenden Verkehrsteilnehmern durch Gestikulation zu verstehen, dass diese an ihm vorbeifahren sollen. Kurze Zeit später, in der Auffahrt zur Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz überholte dann der unbekannte VW-Bus-Fahrer trotz Gegenverkehr erneut den 24-Jährigen und stellte schließlich seinen VW quer zur Fahrbahn, wie die Polizei berichtet. Der junge Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Auto gegen den VW Bus. Daraufhin stieg dessen Fahrer aus, ging zum Auto des 24-Jährigen und schlug mehrmals gegen dessen Fahrzeug, das hierdurch beschädigt wurde. Anschließend fuhr der Unbekannte in Richtung Konstanz davon. Eine eingeleitete Fahndung nach dem VW verlief negativ. Der Gesamtschaden am Auto dürfte bei über 3000 Euro liegen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Lenker des VW-Busses geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, (07733) 9960-0, in Verbindung zu setzen.