von SK

Die Feuerwehr hat am Mittwoch, 19. Dezember, gegen 17.30 Uhr an der Einmündung Bruderhof-/Fichtestraße einen in Brand geratenen Altkleidercontainer gelöscht. Die Polizei geht davon aus, dass ein brennender Gegenstand in den Container geworfen wurde. Es wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Der Schaden wird mit 300 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Singen unter Telefon (07731) 888-0, zu melden.