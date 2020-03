Rund 1000 Euro Schaden haben unbekannte Diebe nach einem Autoeinbruch in einem Singener Parkhaus hinterlassen. Sie sollen das Fahrzeug in der Nacht zum Dienstag auf dem Parkdeck im dritten Obergeschoss des Parkhauses in der Schwarzwaldstraße in der Innenstadt gewaltsamen aufgebrochenes haben.

Laut Polizei soll ein bislang unbekannter Tatverdächtiger die Seitenscheibe eines im Parkhaus abgestellten Mercedes-Benz eingeschlagen und den Innenraum nach stehlenswerten Gegenständen abgesucht haben. Fündig wurde er laut Polizei nicht. Stattdessen hinterlies er Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Laut Polizei wurde der Mercedes bereits mehrfach angegangen.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur genauen Tatzeit oder einem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen zu meldenam.