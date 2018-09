von SK

Sachschaden von rund 500 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am vergangenen Freitagabend gegen 22.15 Uhr mit einem Maiskolben ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohngebäudes in der Ledergasse in Bohlingen einwarf. Nach Angaben des Geschädigten hatte der Sozius eines Motorrollerfahrers beim Vorbeifahren den Maiskolben gegen das Fenster geworfen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, aufzunehmen.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein