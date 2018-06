Singen Unbekannte erbeuten Sägen aus Werkstatt in Singener Stadtteil Beuren

Die Polizei hofft nach dem Einbruch am Wochenende auf Zeugenhinweise.

Eine Einhand-Motorsäge der Marke Stihl sowie eine Stihl-Motorsäge mit 45er Schwert im Gesamtwert von rund 800 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag laut Polizei am Wochenende bei einem Einbruch in ein Werkstattgebäude in der Buronstraße in Singener Stadtteil Beuren erbeutet.

Wie die Polizei mitteilt war der Unbekannte über eine zuvor aufgehebelte Tür in die Werkstatt eingedrungen und hatte dort verschiedene Behältnisse geöffnet und durchsucht. Dabei dürfte er zunächst nicht fündig geworden sein. Letztlich soll er die beiden Motorsägen entwendet haben, wie es im Poliozeibericht heißt.

Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Buronstraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Steißlingen in Verbindung zu setzen. Den Tatzeitraum grenzen die Ermittler aufgrund erster Zeugenbefragungen auf Samstag nach 19.30 Uhr und Sonntagvormittag gegen 10 Uhr ein.

Kontakt zum Polizeiposten Steißlingen: Tel. (07738)97014