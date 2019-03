von SK

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Feldweg neben der Zufahrt "Leimdölle" an einem abgestellten Audi begangen wurde. Unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube, die komplette linke Fahrzeugseite und die Heckklappe, schlugen die Seitenscheiben und die Heckscheibe ein, trampelten auf dem Dach sowie der Motorhaube herum und schlugen vermutlich mit einem Hammer mehrere Male auf Auto ein. Bei dem Audi dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu wenden.