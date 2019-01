Singen Elternglück trotz Handicap

Was tun, wenn Eltern mit der Erziehung der Kinder überfordert sind, weil sie selbst eine Behinderung haben oder sich psychisch und sozial in einer prekären Lage befinden? Die Stiftung Liebenau hilft in diesen Extremsituationen und baut in Singen außerdem eine neue Einrichtung mit betreuten Wohnplätzen auf.