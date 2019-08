von Ulrike Blatter

Auch auf Reisen gilt: Wenn ich schreibe, vergesse ich alles um mich herum. Und wenn ich nicht schreibe, vergesse ich alles? Nein, aber vieles. Erinnerungen verschwimmen; ganz besonders, wenn man in kurzer Zeit viele Eindrücke sammelt und auch körperlich an Grenzen geht.

Ferienerinnerungen aus meiner Kindheit sind noch frisch – auch ohne Tagebuch: Ich genoss endlose Sommer bei Oma auf dem Land. Spielen, Heuernte, Freibad und Kirchgang wechselten sich im festgelegten Rhythmus ab. Auch Streiche und die erste heimliche Zigarette bleiben unvergesslich. Ferien lagen für meine Eltern lange nicht drin. Erst viel später machten wir dann Ferien auf dem Bauernhof. Da führte ich bereits Tagebuch. Aber eins, von dem man hofft, dass es die Eltern nicht in die Finger bekommen.

Mit dem Studium begann das Sammeln unverstellter Eindrücke

Das richtige Reisen entdeckte ich erst als Studentin – und seitdem schreibe ich Reisetagebücher. Streng genommen sind sie ein wildes Sammelsurium aus Zeichnungen, eingeklebten Tickets und Notizen. Die Sätze sind oft zwar selten perfekt, aber die Eindrücke frisch und unverstellt. Oft werden beim Schreiben auch Zusammenhänge klarer; heutzutage kann man offene Fragen auch durch eine kleine Internetrecherche beantworten.

Wenn ich später meine Reisetagebücher zur Hand nehme, ist alles wieder da: das Rütteln indischer Züge, der Sonnenaufgang in der Wüste, der Sternenhimmel in Slawonien; so viele kostbare Erinnerungen.

Ganz ohne Handschrift geht es nicht

Mittlerweile ist das Leben digitaler geworden. Vieles tippe ich. Aber ganz ohne Handschrift geht es nicht. Auch diesen Text schreibe ich in einen Notizblock. Der muss einfach immer mit. Manchmal schreibe ich an den unmöglichsten Orten: „Wollen Sie beichten?“, fragt mich ein irritierter Priester, der wohl meint, dass ich mein Sündenregister ergänze. Dabei schreibe ich lediglich eine Betrachtung des Altarbildes. Oder ich sitze in der Küche eines Campingplatzes und habe eine Idee. Dann liegt der Notizblock neben der Herdplatte und ich schreibe, während das Teewasser leise verdampft.