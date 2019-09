von Ulrike Blatter

Süditalien. Tiefste Provinz. Flirrende Hitze. Endlich erreicht mein Mann das Dorf. Nach Stunden auf dem Fahrrad ist es Zeit für eine Pause und Imbiss. Vor dem Supermarkt lungern junge Männer herum. Offensichtlich Migranten aus Afrika. Mein Mann steigt ab.

Szenenwechsel: Madras in Südindien. Normalerweise achten wir darauf uns nach Landessitte angemessen zu kleiden. Aber heute wollen mit dem Bus zum Strand fahren und gehen im Touristenlook: Shorts, T-Shirt und Sonnenbrille; das Kleingeld in der Hosentasche. Der Bus hält, wir steigen aus. Und stehen mitten im Slum unter den Ärmsten der Armen.

Beim Reisen wechselt man nicht nur Sprachen und Zeitzonen, mit Überschreiten einer Grenze ändert sich auch die Kultur. Aber eins ist immer gleich: Man wird vor den Menschen auf der anderen Seite der Grenze gewarnt. Ob in Lettland, Polen oder Rumänien: Überall lauern angeblich gut organisierte Banden von Trickbetrügern und Fahrraddieben. Seltsam nur, dass in vielen Reisejahren noch nichts weggekommen ist (abgesehen von einem Halstuch, das von der Wäscheleine auf dem Campingplatz in Greifswald verschwand. Aber das war der Ostwind ...).

Das Misstrauen gegenüber dem Fremden ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft. Man sollte diesem Bauchgefühl trauen – vor allem dort, wo viele Touristen sind. Natürlich lassen wir an solchen Orten die Fahrräder nicht ungesichert. Wenn uns das zu umständlich ist, geht nur einer von uns einkaufen und der andere bewacht die Räder – denn die sind ja alles für uns: Fortbewegungsmittel, Zuhause, Vorratskammer und Kleiderschrank.

Damals in Süditalien stand mein Mann allerdings allein vor dem Supermarkt. Er hat das Fahrrad nicht abgeschlossen, während er einkaufte. Die jungen Afrikaner passten ja auf. Bevor er weiterfuhr, hat er dann gemeinsam mit ihnen gegessen. Woher dieses Vertrauen kommt? Vielleicht, weil wir damals in Madras dachten: „Das war‘s!“ Wir standen im Labyrinth des Slums wie Übungsobjekte für angehende Straßenräuber. Der Strand lag zwar quasi um die Ecke, aber es dauerte lange, bis wir dort ankamen. Denn vorher wurden wir von einem spindeldürren Mann eingeladen. Es gab nur Tee und Brot – und jede Menge Menschenvertrauen.