Der Name ist irreführend: Eisvogel wird das zwischen der Georg-Fischer-Straße und der Radrennbahn gelegene Quartier genannt, aber den seltenen Vogel bekommt man inzwischen dort ganz bestimmt längst nicht mehr zu Gesicht. Es handelt sich um ein Gebiet, das die Stadt Singen in Kooperation mit den Stadtwerken saniert. Dabei gab es jetzt eine böse Überraschung: Der Boden dort weist größere Mengen belasteten Materials auf als angenommen.

Und das schlägt zu Buche. Uwe Kopf, Chef der Abteilung Straßenbau bei der Singener Stadtverwaltung, hatte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderatsausschusses für Stadtplanung, Bauen und Umwelt die undankbare Aufgabe, die finanziellen Folgen der im Laufe der Sanierung gemachten Entdeckungen zu verkünden. Die Mehrkosten für die Entsorgung belaufen sich auf insgesamt 685 000 Euro, wobei die Stadt mit rund 500 000 Euro den Löwenanteil zu tragen hat – den Rest übernehmen die Stadtwerke.

Stadtwerke beteiligt an Mehrkosten

Aber wie kommt‘s? Bei der Sanierung des Gebiets ist die Stadt für die Straßen zuständig, deren Fläche sich auf mehr als 15 000 Quadratmeter summiert. Im Vorfeld waren Bodenproben an 13 Stellen genommen worden, auf deren Basis dann die wahrscheinliche Menge belasteten Materials hochgerechnet wurde. Bei der Sanierung gab‘s dann aber ein böses Erwachen, rund 8000 Kubikmeter Erdaushub mussten zwischengelagert und auf ihren Schadstoffgehalt geprüft werden. Am Ende belief sich die Menge des zu entsorgenden Materials auf 17 600 Tonnen.

Immerhin, in einem Punkt konnte Uwe Kopf vom Tiefabauamt Entwarnung geben. Wie er ausführte, ging von dem Material zu keinem Zeitpunkt eine Gesundheitsgefahr aus. Prinzipiell ließen sich Teile des Aushubs sogar wiederverwerten, doch dafür müsste die Stadt Singen über entsprechende Zwischenlagerungsflächen und Aufbereitungsmöglichkeiten verfügen. Beides aber fehlt.

Einen Grund für Regressansprüche sieht Kopf auch bei der Entsorgung des Straßenbelags nicht. Ein schuldhaftes Verhalten sei im Fall des früheren Straßenbaus im Eisvogel keineswegs feststellbar. Wie Kopf erläuterte, habe man früher beim Straßenbau eben Teer benutzt – heute werde Asphalt verwendet. Unter diesem historischen Aspekt sind Hoffnungen auf etwaige Regressansprüche hinfällig.

Nachschlag von 70.000 Euro

Dadurch ohnehin schon in der unliebsamen Rolle des Boten schlechter Nachrichten, informierte Uwe Kopf die Ausschussmitglieder auch gleich noch über eine andere Kostenmehrung. In der Ekkehardstraße wurde im Rahmen der Bauarbeiten am Herz-Jesu-Platz eine nicht mehr tragfähige Bodenschicht entdeckt. Zwecks Stabilisierung wurde ein Bodenaustausch vorgenommen, wobei es sich um insgesamt 100 Kubikmeter handelte. Auch das gibt es nicht umsonst, die Mehrkosten im Vergleich zur Planung betragen in diesem Fall 70 000 Euro.

Die beiden Beträge können durch Gelder ausgeglichen werden, die für Querungen am Berliner Platz (437 000 Euro) und für den Parkplatz an der Schwarzwaldstraße (133 000 Euro) vorgesehen waren. Für die Verschiebung dieser Bauvorhaben gibt es aus Sicht der Stadtverwaltung gute Gründe: Erstens seien die örtlichen Baufirmen extrem gut ausgelastet und zweitens gebe es in Singen auch so schon genügend Baustellen.