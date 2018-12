Es ist wieder soweit. Schon seit Tagen zeugen Knalleffekte auf den Straßen vom nahen Ende dieses Jahres. Ein Jahr geht, ein neues steht schon bereit – und in den einschlägigen Fachgeschäften hat der Andrang nach Böllern, Krachern und Raketen längst begonnen. Auch 2019 wird in Singen mit viel Feuerwerk begrüßt werden und zum Jahreswechsel werden in der Silvester-Nacht wieder Raketen den Himmel von Singen erhellen.

Kommen Sie gut

ins Neue Jahr

Darauf freuen sich manche Singener, aber längst nicht alle. Insbesondere Tierschutzvereine mahnen vor den Folgen des Lärms in der Silvesternacht für Haustiere – vom Meerschweinchen bis zum Schäferhund.

Silvester-Sorgen bereitet das Spektakel auch dem Singener Pfarrer Jörg Lichtenberg als Leiter der Seesorgeeinheit unterm Hohentwiel. Erstens erfreuen sich nicht alle Bewohner in Altenheimen an dem mitternächtlichen Feuerwerk und zweitens weiß er als Hausherr über einige große Plätze in der Stadt, wie mühsam am Neujahrstag die Aufräumarbeiten sind, nachdem das Pulver verschossen ist. Er bittet deshalb um ausreichend Abstand zu den Kirchen und Heimen in der Stadt und verweist auf die geltende Sprengverordnung, nach der bestimmte Gebäude durch Alter, Höhe oder Nutzung besonders brandgeschützt sind. Dies betreffe besonders die Stadtkirchen wie Kinder- und Altersheime. An Silvester sei deshalb in der Nähe solcher Gebäude beim Abbrennen von Raketen und Schwärmern ein Abstand von 200 Metern einzuhalten. Der Herz-Jesu-Platz sei – nicht zuletzt durch die Umbauarbeiten – deshalb derzeit völlig ungeeignet, um den Jahreswechsel mit Feuer und Krach zu feiern. Die vorgeschriebenen Abstände würden dies – so Lichtenberg – an keiner einzigen Stelle ermöglichen.

Feuerwerk

erfreut nicht alle

Aber auch wer ein geeignetes Plätzchen findet, um die Raketen zu starten, sollte immer auch die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen im Blick haben. Schnell finden die explosiven Glitzereffekte in unbedachten Momenten ein falsches Ziel. Doch gut ins Neue Jahr zu starten, macht unverletzt viel mehr Spaß. Deshalb, passen Sie auf – und kommen Sie heil an im Jahr 2019.