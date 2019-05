Dem Wetter trotzen und durchhalten hieß es am Samstag für die jungen Marktbeschicker, die trotz schlechter Prognosen ihre Stände beim Jugendkulturtag und Jugendflohmarkt in der Singener Innenstadt aufgebaut hatten. „Um 6 Uhr war es noch richtig kalt, viele haben sich vom Wetter abschrecken lassen“, meinte Ulrike Wiese, die mit der Jugendgruppe der Neu-Böhringer regelmäßig teilnimmt. Mit acht Jugendlichen im Schichtbetrieb waren sie angetreten, um ihre Kasse für Unternehmungen aufzubessern.

„Keine Würste mehr, alle weg“

Es waren aber weniger Flohmarkthändler als sonst, selbst die Plätze unter den Überdachungen vor den Geschäften waren kaum belegt. „Es fehlen die Kinder, die sich einen Platz zwischen den Ständen suchen“, sagte Markus Weber als Vorsitzender des Stadtjugendrings, der den Grund dafür ebenfalls im Wetter sah – angemeldet waren sogar drei Stände mehr als im Vorjahr. Mit dabei war die Jugendfeuerwehr Singen, die mit Grillwürsten für Stärkung sorgte. Und die kamen gut an, gegen Mittag hieß es: „Keine Würste mehr, alle weg.“

Von den Windböen und leichten Regenschauern ließen sich viele Besucher nicht abhalten. Geboten war ein Sammelsurium von Nützlichem bis Kruscht und Raritäten. „Es läuft gut“, freute sich Michaela Wanzo, die im Familienunternehmen mit Mann und den Kindern Lukas und David die Stellung hielt. Gegen 7 Uhr hatten sie ihren Stand aufgebaut, einen Ansturm auf die freien Plätze gab es aber in diesem Jahr nicht. „Wir sind an der frischen Luft und haben unseren Spaß“, freute sich Michaela Wanzo.

Die Düfte vielfältiger Spezialitäten lockten an die Bewirtungsstände der Vereine und Gruppen. Auch die Abteilung Kinder und Jugend der Stadtverwaltung war vertreten. „Neben Torwand-Schießen und Airbrush-Tattoos möchten wir uns mal an einem Stand vorstellen“, wies Carina Trox darauf hin, dass das neue Ferienprogramm der Stadt Singen schon erschienen ist.

Vorschlag des Elternbeirats

Ein besonderes Anliegen hatte der Gesamtelternbeirat der Tageseinrichtungen in Singen. „Wir möchten auf den Fachkräftemangel aufmerksam machen“, erklärte Sprecherin Annika Klotz. Stellen blieben über längere Zeit unbesetzt, Gruppen würden zusammengelegt und viele Aktivitäten könnten nicht stattfinden. Als Lösung des Problems schlägt der Elternbeirat ein Stipendium-Programm vor. „Es gibt Kommunen, die das schon so machen“, sagt Annika Klotz. Dabei erhalten angehende Erzieher während der Ausbildung ein Stipendium. Im Gegenzug verpflichten sie sich, nach der Ausbildung für einen gewissen Zeitraum in einer Singener Kita tätig zu sein.