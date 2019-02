An der Zeit vorbei oder falsch verstanden?

Das Fazit von Joko Winterscheidt war eindeutig: "Es ist ein bisschen an der Zeit vorbei", sagte das Jurymitglied in der ProSieben-Sendung "Das Ding des Jahres" über Richard Barisics Geschäftsmappe. Ihm genüge ein Rucksack, um all seine Sachen zu transportieren. "Vielleicht bin ich nicht richtig verstanden worden", lautet die Reaktion von Richard Barisic am Tag nach der Ausstrahlung. Der 49 Jahre alte Erfinder aus Singen zeigte am Dienstagabend einem Millionen-Fernsehpublikum sein Officebook. Jury und das Publikum im Fernsehstudio konnte er damit zwar nicht begeistern, doch er verzeichnet die ersten Online-Bestellungen. Sie wollen weiter mit einem aktiven Partner durchstarten, wie er sagt.

Richard Barisic aus Singen bei der Sendung „Das Ding des Jahres“, die dienstags um 20.15 Uhr auf ProSieben läuft. Bild: ProSieben/Willi Weber | Bild: ProSieben / Willi Weber

Lena Gercke sah Joko schon mit dem Moneyblock

"Unglücklicherweise haben wir nicht gewonnen", räumt Barisic ein. Bei der nächsten Gelegenheit würde er vielleicht nur zwei statt vier Modelle vorstellen und dafür mehr auf die Details und Vorteile seiner Erfindung eingehen. Dass er sich in der Sendung ein oder zwei Mal versprochen hat? Geschenkt. "Das ist alles menschlich", sagt er selbstbewusst. "Es war ein toller Auftritt und wir erhalten tolles Feedback." Und Model, Moderatorin sowie Jurymitglied Lena Gercke sah ihren Kollegen Joko Winterscheidt schon mit dem Moneyblock. Dabei handelt es sich um eine Art Geldbörse, die zum Officebook gehört und bei der Geldscheine aneinander geklebt werden können. Letztlich entschied sich das Publikum aber für die Erfindung "Clean Tab", mit der Essensreste auf Hemd, Autositz oder Schreibtisch der Vergangenheit angehören sollen. Bei der Sendung treten pro Runde zwei Erfindungen gegeneinander an.

Das ist der Preis, um bekannt zu werden

Auch ohne Finale und einen möglichen Gewinn von 100 000 Euro sieht Richard Barisic die Teilnahme als Erfolg. Online gehen inzwischen die ersten Bestellungen ein, wie er sagt. "Wir hatten nicht viel auf Vorrat da und müssen jetzt nachbestellen." Wie in der Sendung versprochen, gibt es dabei auch ein All-Inklusive-Angebot zum Sonderpreis von 599 Euro – das sei knapp kalkuliert, aber der Preis, um bekannt zu werden.