Am Mittwochabend sei es im Stadtgebiet Singen zu mehreren Anrufen von falschen Polizei-Beamten gekommen, welche auf bekannte Masche versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und sie hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen, berichtet die Polizei. Ihren Angaben nach, wurde als Geschichte wie üblich vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Die Polizei meldet, dass es bislang zu keinem Vermögensschaden kam.