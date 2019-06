Eine betagte Rentnerin wurde vor etwa zwei Wochen nach einem Einkauf in der Singener Südstadt durch einen jungen Mann angesprochen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung nun berichtet. Der junge Mann drängte sich der alten Dame auf und begleitete sie gegen ihren Willen in ihre Wohnung in der Ostpreußenstraße. Dort verschaffte er sich mit der Bitte nach einem Glas Wasser Zutritt in die Wohnung. Nachdem er dort jedoch zu seiner Überraschung durch die Enkelin der Rentnerin zur Rede gestellt wurde, suchte er schnell das Weite.

Täter fährt mit Fahrrad davon

Am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr klingelte derselbe junge Mann an der Wohnungstüre des Opfers und sprach die 91-Jährige mit Namen an. Unter dem Vorwand, auf die Toilette zu müssen, erhielt er Zutritt in die Wohnung des Opfers. Nachdem er die Toilette aufgesucht hatte, sah die Rentnerin aus ihrer Wohnung heraus den Tatverdächtigen, der mit einem Fahrrad davonfuhr, berichtet die Polizei.

Eine spätere Überprüfung in der Wohnung des Opfers führte zur Feststellung, dass Bargeld und Schmuck entwendet wurden. Der Tatverdächtige wird als männlich, Anfang 20, etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Er hatte kurz rasiertes, helles Haar und war mit einer hellen Jeans, einer kurzen Weste und hellen Schuhen bekleidet. Er sprach akzentfreies Deutsch und führte eine schwarze Tasche bei sich. Hinweise zum Tatablauf und zu dem beschriebenen Tatverdächtigen erbittet das Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 888-0.