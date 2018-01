Singen Treffen der regionalen Wirtschaftsköpfe

Beim Neujahrsempfang von IHK und HWK in Singen kommt die geballte Wirtschaftskraft der Region zusammen. Die rund 1000 geladenen Gäste erwartet unter anderem ein Vortrag des IW-Direktors Michael Hüther über die Perspektiven der Wirtschaft im Zeitalter von Digitalisierung und demographischem Wandel.

Einige Kerndaten zu den Unternehmen aus dem Einzugsbereich der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee (IHK) und der Handwerkskammer Konstanz (HWK) verdeutlichen die Kraft der Wirtschaft. Ein Beispiel: In der HWK, deren Einzugsgebiet die Landkreises Konstanz, Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil und Waldshut umfasst, sind rund 12 000 Handwerksunternehmen mit mehr als 70 000 Beschäftigten und 5000 Auszubildenden organisiert.

Der Neujahrsempfang von IHK und HWK am morgigen Donnerstag in der Singener Stadthalle ist neben dem repräsentativen Anlass mithin auch ein Treffen von Wirtschaftsvertretern, die maßgeblichen Anteil am Funktionieren des gesamtgesellschaftlichen Gefüges haben. Was für die HWK gilt, trifft auch auf die IHK zu, die regelmäßig Statistiken zur Entwicklung der im Verband organisierten Mitgliedsunternehmen veröffentlicht. So belief sich der Umsatz der 222 Betriebe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft mit mehr als 50 Beschäftigten allein im September vergangenen Jahres auf 1,162 Milliarden Euro – in den beiden vorangegangenen Sommermonaten lag er mit knapp 1,1 Milliarden Euro nur wenig darunter.

Insgesamt sind in der IHK Hochrhein-Bodensee, deren Bezirk sich über die Landkreise Konstanz, Waldshut und Lörrach erstreckt, 36 000 Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung organisiert. Der Übergang zwischen der Funktion als Interessensvertretung und gesamtgesellschaftlichen Aufgabenstellungen sind dabei fließend. "Als Selbstverwaltung der Wirtschaft", so die Eigendefinition der IHK, "übernimmt die IHK eine Vielzahl staatlicher Aufgaben." Der in seiner heutigen Grundstruktur seit 1973 bestehende Verband ist dadurch seinerseits zu einem veritablen Unternehmen gewachsen. 69 der Mitarbeiter sind fest angestellt, die auf die Mithilfe von rund 2000 ehrenamtlich tätigen Kräften aus der Wirtschaft und diversen Bildungseinrichtungen zurückgreifen können.

Bei der Einordnung im institutionellen Gefüge mit der Nachbarschaft nehmen die regionalen Vertretungen von HWK und IHK gleichwohl die Rolle eines Geschwisterchens ein. So ist beispielsweise die gewerbliche Bedeutung am südlichen Oberrhein oder im Bereich Schwarzwald-Baar-Heuberg mit 423 beziehungsweise 403 Betrieben, in denen mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt sind, deutlich größer als an Hochrhein und Bodensee. Das zeigt sich auch an den Umsatzzahlen (auch hier beispielhaft für den Monat September 2017) mit 1,766 beziehungsweise 1,488 Milliarden Euro.

Blick über den Tellerrand

Während im allgemeinen Bewusstsein eine eher diffuse Vorstellung von den Verbänden vorherrscht, weiß man in der Politik die Bedeutung der Wirtschaftsorganisationen zu schätzen. Bei den Neujahrsempfängen von IHK Hochrhein-Bodensee und der Handwerkskammer Konstanz traten in den vergangenen Jahren durchweg herausragende Köpfe auf – unter anderem der inzwischen zum Bundespräsident ernannte Frank-Walter Steinmeier, der jetzige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sowie dessen Vorgänger Norbert Lammert oder der EU-Kommissar Günther Oettinger. In diesem Jahr spricht mit Michael Hüther vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln ein Festredner, der wegen seiner Kenntnisse wirtschaftlicher Entwicklungen und ihrer Einbettung in den allgemeinen Kontext ein nicht zuletzt in den Medien gefragter Mann ist.

Der Hauptredner

Michael Hüther wird beim Neujahrsempfang von IHK Hochrhein-Bodensee und der Handwerkskammer Konstanz am Donnerstag, 11. Januar, ab 19 Uhr in der Singener Stadthalle vor rund 1000 geladenen Gästen über das Thema "Fit für die Zukunft? Chancen und Risiken in Zeiten von Digitalisierung und Demographie" sprechen. Der 55-Jährige ist Präsidiumsdirektor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Das IW liefert Analysen zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, wird von der privaten Wirtschaft finanziert und von den Arbeitgeberverbänden sowie dem Bundesverband der Industrie getragen. (sk)