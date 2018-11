Nur zwei Tage nach ihrem 89. Geburtstag ist die vielfach engagierte Singenerin Ruth Ruf am Montag, 12. November, gestorben. Aufgewachsen im alten Dorf ist sie mit der Fasnet groß geworden und der heimischen Poppele-Zunft bis ins hohe Alter treu geblieben. Gute Kontakte unterhielt sie bis vor kurzem auch zu den ehemaligen Klassenkameraden, die sich regelmäßig in der Singener Weinstube getroffen haben. In Erinnerung bleiben wird nicht zuletzt ihr Einsatz für die Rebwieber in der Singener Narrenlandschaft, gehörte sie doch zu den Gründungsmitgliedern der Abteilung.

Dass sie ihen Mann Helmut Ruf, den Vermessungsdirektor und späteren Singener Bürgermeister, bei der Fasnet kennengelernt hat, war da nur logische Konsequenz. Fast genau drei Jahre nach dessen Tod folgt sie ihm nun nach. Mit vielen Singenern trauern ihre drei Kinder mit allen Anverwandten um die beliebte Mitbürgerin. Als Tochter des Viehhändlers Gustav Köpfler ist sie hier aufgewachsen. Wo heute die Stadthalle steht, stand bis in die 1990er Jahre noch ihr Elternhaus an der Mühlenstraße, bevor die Bauarbeiten zur Landesgartenschau begonnen haben.

Neben der Narretei war das Reiten eine große Leidenschaft der Frau, die mit Pferden aufgewachsen ist. Sozial engagiert hat sie sich lange in der Kleiderkammer der Rotary-Frauen an der Franz-Sigl-Straße.

Jetzt hat die gläubige Christin, für die Kirche immer Bedeutung hatte, ihr Herr zu sich gerufen. Die Beerdigung findet am Montag, 19.11. um 13 Uhr auf dem Waldfriedhof Singen statt.

