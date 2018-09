Wie war der Urlaub? Hat's geschmeckt – und das bei Bier und Wein? Spannt jetzt der Bund? Und ist das nicht Grund genug für mehr Bewegung, möglichst in Kombination mit einer Umstellung bei der Ernährung? Im SÜDKURIER wurde in den vergangenen Tagen mehrfach über just diesen Themenkomplex berichtet – zum Beispiel am vergangenen Wochenende mit einer Doppelseite über die Entwicklung von Fitness-Studios in der Region.

Der Zeitpunkt ist zugegebenermaßen nicht zufällig gewählt. Drei Termine eignen sich erfahrungsgemäß besonders gut bei der Neuausrichtung von Lebensgewohnheiten: Silvester mit seinen guten Vorsätzen; das Frühjahr mit der Sehnsucht nach der Bikini-Figur oder dem Waschbrettbauch; und eben das Ende des Sommers mit der vorangegangenen Besinnungsphase eines in der Regel mehrwöchigen Urlaubs. Unabhängig von der Jahreszeit ist einer aber immer dabei: der innere Schweinehund.

Karl-Ludwig Oehler kennt ihn gut – streng genommen ist er der Kompagnon im Geschäftsmodell des Mental- und Motivationstrainers aus Rielasingen. Denn zumeist wird jenes innere Hemmnis als Spaßbremse empfunden und das ist immer ein schlechter Wegbegleiter. Karl-Ludwig Oehler gibt ein Beispiel aus dem Alltag: Der Mitarbeiter eines Betriebs betritt den Lift und begrüßt seinen bereits dort befindlichen Kollegen mit einem freundlichen "Guten Morgen". Der Kollege hat die Arme vor der Brust verschränkt und brummt ein "Mmh". Es folgt der zweite Versuch: "Wie geht's?", fragt der Erstgenannte in aufmunterndem Tonfall. Die Antwort ist niederschmetternd: "Muss !", sagt der Kollege – womit die Stimmung endgültig in den Keller rauscht.

Beim Schweinehund ist es ähnlich wie im Lift – nur dass die Projektionsfigur in Form des Kollegen ihren Platz im eigenen Inneren gefunden hat. Der Vorteil: Sein Charakter lässt sich als Eigengewächs auf vergleichsweise einfache Art und Weise beeinflussen, während beim Kollegen im Lift die Widerstände erst herausgearbeitet und anschließend mittels therapeutischer Anstrengung mühsam aus der Welt geschaffen werden müssten. Und das mit zweifelhaften Aussichten auf Erfolg.

Aber macht's uns der innere Schweinehund wirklich einfach? Dazu eine Rückblende. Karl-Ludwig Oehler zitiert vor ein paar Jahren beim Wirtschaftsforum in der Singener Stadthalle den Oberbürgermeister auf die Bühne: Bernd Häusler soll sich mit ausgestrecktem Arm gute Gedanken machen und sich konzentrieren. Danach stellt ihm Karl-Ludwig Oehler eine Frage, deren Bejahung er durch die Stabilität des Arms kundtun soll. Das Experiment gelingt: Der Referent versucht den Arm vergeblich mit Kraft zu beugen. Das Ganze funktioniert in aller Regel übrigens auch in umgekehrter Richtung mit negativen Gedanken und daraus resultierender Kraftlosigkeit im Arm.

Das Mittel der Suggestion setzt Karl-Ludwig Oehler oft ein und meist besteht es in guten Worten. Sie besitzen einen Zauber, der ihnen nicht zugetraut wird, aber der Mental- und Motivationstrainer kann ihn an zig Beispielen aus der Praxis belegen. So erzählt er vom Vater, der den Ehrgeiz seines Sohnes für das bevorstehende Skirennen mit der Bemerkung anzustacheln versuchte, dass er doch bitte nicht wieder wie bei einem früheren Wettbewerb durch eine Unkonzentriertheit vorzeitig ausscheiden sollte. "Der Junge hat keine Chance mehr", sagt Karl-Ludwig Oehler. Seine Methode dagegen besteht in der Förderungen des Zutrauens in die eigenen Fähigkeiten und zu diesem Zweck stellt er seine Schützlinge gern auch schon mal im Vorfeld des Rennens auf ein Podest. Es ist ein kleiner Vorschuss auf das Gefühl, das sich mit dem Erfolg einstellt. Das spornt an.

Die positive Psychologie zeigt ihre Wirkung übrigens auch im Arbeitsleben, in dem die Kraft des Lobs nach Ansicht von Karl-Ludwig Oehler stark unterschätzt wird. Ohne diesen Basisstoff für eine optimistische Grundeinstellung könne sich der Wille zur letztlich immer erforderlichen Anstrengung nicht entwickeln – womit der Trainer zugleich aufräumt mit der Vorstellung, dass der innere Schweinhund ein spaßiger Geselle wäre. Ziel des ganzen Trainings sei nicht der Spaß, sondern die Freude, und wer sich also einen bewegten Start in den Herbst vornimmt, ist im Fall einer natürlich gegebenen Freude an der Bewegung im Vorteil. Karl-Ludwig Oehler hat sie – und so muss er sich für eine geplante Skitour zur Tiroler Wildspitze nicht motivieren.

Sport und Gedichte als Motivation Karl-Ludwig Oehler: Der Mental- und Motivationstrainer wurde 1959 in Singen geboren, ist verheiratet (seit 1983) und hat zwei erwachsene Kinder. Die Basis seiner heutigen Tätigkeit erarbeitete er sich als Angestellter der Sparkasse Singen. Dort begann er mit 18 Jahren eine Lehre und arbeitete sich zum Marktbereichsleiter und Chef von 90 Mitarbeitern hoch. Zu seinen Tätigkeiten zählte die Betreuung von Auszubildenden, woraus sich eine auch von anderen Unternehmen nachgefragte Trainer-Tätigkeit ergab. Karl-Ludwig Oehler empfand das zunehmend als Berufung und machte sich vor zwölf Jahren selbstständig. Heute ist er deutschlandweit und in der Schweiz als Motivations- und Mentaltrainer tätig. Als passionierter Sportler und Skifahrer kombiniert Karl-Ludwig Oehler seine Seminare gern mit Ski-Kursen. Er selbst bezieht seine optimistische Grundeinstellung unter anderem aus der Literatur. Ein Gedicht hat es ihm besonders angetan: "Sozusagen grundlos vergnügt" von Mascha Keléko.

