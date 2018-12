Wir leben in einer Scheinwelt. Ja! Aber damit ist keineswegs eine Welt abseits der wirklichen gemeint, sondern unser Alltag, in dem man für alles und jedes einen Schein benötigt, um berechtigt zu sein – vom Fahrschein bis zum Führerschein, vom Flugschein bis zum Krankenschein. Nur Hundeführer kommen bislang ohne aus. Aber genau das will der Verein Peta, der es sich zur Aufgabe gemacht hat gegen Tierquälerei vorzugehen, jetzt ändern.

Den Angriff von zwei unbekannten Hunden auf eine 51-Jährige in Singen nutzt die Organisation, um ihre Forderungen zur Einführung eines Hundeführerscheins in Baden-Württemberg Nachdruck zu verleihen und kämpft damit nicht nur gegen Tierquälerei, sondern auch für die Mitmenschen. „Meist liegt das Problem nicht beim Hund, sondern am anderen Ende der Leine. Die Halter konnten ihre Vierbeiner offensichtlich nicht richtig einschätzen. Somit ist die wahre Ursache für die Beißattacke bei ihnen zu suchen – nicht beim Tier“, erklärt Peta-Fachreferentin Jana Hoger in einer Pressemitteilung der Organisation.

Hunde, die falsch gehalten werden, könnten stets zur Gefahr für Mitmenschen und Tiere werden, warnt die Haustierexpertin von Peta. Mit dem Hundeführerschein könnten Halter in Theorie und Praxis das notwendige Fachwissen über artgerechte Haltung und Kommunikation erwerben. Zwei Drittel der Deutschen würden dies laut Peta befürworten. Und einige Städte – wie München und Mannheim – belohnen den Nachweis mit dem Erlass der Hundesteuer. Die Einführung eines Hundeführerscheins habe noch einen weiteren Vorteil: Sie kann Menschen, die sich noch nicht ausführlich mit dem Thema Hundehaltung auseinandergesetzt haben, von einem eventuellen Impulskauf abhalten. In Niedersachsen sei dies schon umgesetzt.

Aber immerhin wollen die Behörden dort keinen Schein, sondern einen Sachkundenachweis.