Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag gegen 13 Uhr Jagd auf eine Katze gemacht und das Tier angeschossen. Wie die Polizei im Rahmen einer Pressemitteilung informierte, meldeten Bewohner in der Hauptstraße den Vorfall. Laut Polizei befand sich die Katze auf der Fensterbank im dritten Obergeschoss des Gebäudes. Nachdem die Bewohner einen Schlag vernommen hatten, fanden sie die Katze im Innenhof des Grundstückes liegend vor. Beim anschließenden Tierarztbesuch wurde festgesellt, dass ein Projektil vermutlich von einem Luftgewehr im Hüftbereich der Katze steckte, teilt die Polizei in ihrer Mitteilung weiter mit. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen unter (0 77 31) 88 80 zu informieren.