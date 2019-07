Auf dreiste Art und Weise verschaffen sie sich Zugang zu den Stromzählern und notieren sich die Zählernummern. „Wir haben in dieser Woche mehrere Hinweise von Kunden bekommen, die von solchen Besuchen berichtet haben“, so Regiocenterleiter Karl Mohr von der Thüga Energie. Bei den Haustürgeschäften wird versucht, an persönliche Informationen zu gelangen, um Energielieferungsverträge zu verkaufen.

Keine persönlichen Informationen weitergeben

Die Thüga Energie rät dringend davon ab, an der Haustüre persönliche Informationen weiterzugeben, wie zum Beispiel Stromzählernummer oder Bankdaten. Sie empfiehlt, solche Gespräche abzubrechen und die ungebetenen Besucher zum Gehen aufzufordern. Wenn die Person die Wohnung trotz Aufforderung nicht verlässt, empfiehlt die Thüga die Verständigung der Polizei. Wer unabsichtlich einen Vertrag unterzeichnet hat, kann Haustürgeschäfte innerhalb von 14 Tagen schriftlich widerrufen, so die Thüga Energie.

Frist ist vorgeschrieben

Aus Nachweisgründen sie es sinnvoll, den Widerruf per Einschreiben zu versenden. Diese Frist ist gesetzlich vorgeschrieben. Betroffene, die Fragen haben, können sich telefonisch unter (07731)5900-0 oder persönlich an das Kundencenter der Thüga Energie wenden. Hier können Kunden auch jederzeit nachfragen, bevor sie unbekannte Personen ins Haus lassen. Wichtig: Mitarbeiter der Thüga Energie können sich stets mit einem Mitarbeiterausweis legitimieren, zudem fragen sie niemals persönliche Daten an der Haustüre ab.