Singen (sk) Wie werden Gesellschaft und wirtschaft in der digitalen Zukunft funktionieren und ticken? Das Singener Wirtschaftsforum nähert sich dem Thema mit einem Treffen, dessen Motto auffordernd klingt und von Ausrufezeichen geprägt ist: "Nicht reden, machen! Einfach digital!" heißt es am Donnerstag, 11. April, ab 12 Uhr in der Stadthalle Singen. Dabei gibt es prominente Gäste: den Journalisten und Blogger Sascha Lobo und den Influencer-Experten Felix Hummerl.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Singen und Singen Congress veranstalten gemeinsam das Wirtschaftsforum. Diesmal beschäftigt es sich mit Aspekten der digitalen Zukunft, von Robotik und Datensicherheit bis zu Big Data, Smart Data, künstliche Intelligenz und Talentschmiede für künftige Fachkräfte.

Diskussion mit Sascha Lobo am Abend

Über Chancen und Risiken diskutieren bei der Abendveranstaltung um 19.30 Uhr der Journalist, Blogger und Autor Sascha Lobo und der junge Influencer-Marketingunternehmer Felix Hummel, wie die Organisatoren in einer Presseankündigung schreiben.

Sascha Lobo (43) ist einer der Pioniere des Internet in Deutschland und beschäftigt sich – unter anderem für „Spiegel online“ – mit dessen Auswirkungen auf Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und Kultur.

Tagsüber gibt es Workshops mit Referenten, so die Veranstalter weiter. Dabei geht es um die Themen Datensicherheit mit Hacker-Demonstrationen, um Robotik mit einem Roboter im Einsatz, um Big Data, Smart Data und künstliche Intelligenz am Beispiel eines mittelständischen Unternehmens sowie um das Thema „Talentschmiede“ für die Arbeitswelt von morgen.

Außerdem soll eine Station mit Lego Serious Play Einblick in die Mentalität und Arbeitsweise von Startups geben. Serious Play arbeitet mit speziellen Lego-Baukästen, die Unternehmensteams animieren sollen, kreativ ihre Zusammenarbeit zu durchleuchten.

Anmeldungen: Mitmachen kann jeder Interessierte, das Wirtschaftsforum kann ab 12. Februar bei der Tourist Information sowie auf den Internetseiten von Singen Congress und der Stadthalle gebucht werden