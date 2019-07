von Sandra Bossenmaier

Die Gründung des Theatervereines Pralka liegt zehn Jahre zurück und beim Rückblick auf diese Dekade mit der Vorsitzenden des Vereines, Christine Neu, sowie der Regisseurin Susanne Breyer gibt es gesalzenes Schmalzbrot und polnische Bonbons aus Krakau. Diese hatte man von einer gemeinsamen Reise dorthin mitgebracht. Denn in Krakau war man auf die Suche nach dem furchteinflößenden Wawel-Drachen gegangen, den es in der nächsten Theaterinszenierung zu besiegen gilt.

Es geht darin um eingewanderte Menschen, die in Singen und Umgebung eine neue Heimat fanden. Das Thema Vertriebene und Flüchtende ist für den Theaterverein Pralka ein brandaktuelles Thema, mit dem im Oktober zu erlebendem Theaterstück „Heimwehland„ soll zum Kulturaustausch und zur Völkerverständigung beigetragen werden.

Mit „Polski Blues“ fing es an

Nach zehn Jahren Pralka schließt sich ein Kreis. Das erste Stück des Theatervereines hieß „Polski Blues“ nach einem Roman von Janosch – ein Schlesier, der nicht nur als Kinderbuchautor bekannt wurde. Regisseurin Susanne Breyer schuf damals nach Vorlage des Romans eine Theaterfassung. Auf die Suche nach den passenden Schauspielern machte sie sich erst danach. Eines war klar, es mussten waschechte Polen mitspielen. Anna, Marek und Christof Pilejczyk kamen damals zum neu gegründeten Theaterverein Pralka und sind diesem seitdem treu geblieben.

Zwei Frauen, die den Theaterverein Pralka seit zehn Jahren prägen: Susanne Breyer (links) und Christine Neu (rechts). Bild: Sandra Bossenmaier

Für den Verein sind die zehn Jahre nicht immer einfach gewesen. Es gab Höhen und Tiefen, einen guten Namen bei Theaterfreunden musste sich Pralka hart erarbeiten. Dafür hat sich die Regisseurin Susanne Breyer mit den Laienschauspielern immer gern etwas Neues einfallen lassen. Jede Inszenierung für sich wurde zu einem Kunstwerk, das die Handschrift der Regisseurin trug. Eines haben alle Stücke gemeinsam, sie setzen sich immer mit sozialkritischen Themen auseinander. Auch dann, wenn es mal um Klamauk und Spaß geht, wie in den „Grimmigen Märchen“. Hier wurden bekannte Märchen im Schleudergang in eine moderne Fassung übertragen.

Was eigentlich heißt Pralka?

Apropos Schleudergang: Der Name Pralka steht im Polnischen für Waschmaschine. Auf diesen Namen war man vor zehn Jahren gemeinsam gekommen, weil – so der Gedanke – Kultur gewaschen und ordentlich geschleudert wird. Außerdem klingt der Name einfach schön, erklärt die Regisseurin im Gespräch.

Mit rund 1800 Zuschauern war das „Hotel Continental – Lust und Laster in Singen„ mit Sicherheit ein großer Zuschauermagnet. Endlich hatte man ein hervorragendes Alibi, einen Besuch im verrufenen Rotlichtlokal Singens mit anspruchsvoller Kultur zu verbinden. Denn genau hier spielte Pralka, bevor das Gebäude abgerissen wurde. Noch besser könnte die Inszenierung „Geburt. Heilung. Trost. – 90 Jahre Singener Krankenhaus“ im Hegau-Klinikum gewesen sein, in der Krankenhausgeschichte nahbar wurde.

Rückblick auf die Inszenierung Geburt. Heilung. Trost. – 90 Jahre Singener Krankenhaus des Theatervereines Pralka. Bild: Sandra Bossenmaier

Rückblick auf die Inszenierung Geburt. Heilung. Trost. – 90 Jahre Singener Krankenhaus, hier mit Joachim Speck. Bild: Sandra Bossenmaier

Unterhaltung und Information

In alle Inszenierungen steckt Susanne Breyer enorme Recherchen. Dabei geht es der Regisseurin nicht darum, mögliche Skandale oder reißerische Themen aufzuarbeiten. „Mein Interesse ist, das Publikum zu unterhalten und zu informieren“, so Susanne Breyer. Wenn dieses dann noch zum Nachdenken anregt, hat sie ihr Ziel für eine Theaterproduktion erreicht. Eine solche muss für das Publikum nachvollziehbar und für die Schauspieler umsetzbar sein. „Wir sind eine Laienspielgruppe auf professionellem Niveau“, lautet das Fazit der Vereinsvorsitzenden Christine Neu.

Das Besondere am Schauspielern ist, sich in Rollen einzufühlen und den Lebenslauf der Figur zu verinnerlichen. „Nuancen wecken die Neugier und machen eine Figur spannend und facettenreich“, erklärt Susanne Breyer. Durch das Schauspielern könne man Freiheiten gewinnen und in andere Welten eintauchen. Wenn man dann am Ende auf der Bühne steht und das Publikum begeistert ist, kann man als Teil einer großen Sache stolz sein.