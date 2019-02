Der Blick in die Reiseprospekte verspricht großartige Ausblicke für Ingrid und Joseph Isak aus dem Tengener Stadtteil Watterdingen. Sie haben beim Jahresrückblickrätsel der Singener SÜDKURIER-Lokalredaktion den Hauptpreis gewonnen. "Ich hab' geschrien vor Freude", gesteht die glückliche Gewinnerin. Seit über 50 Jahre sei sie treue SÜDKURIER-Abonnentin, aber gewonnen habe sie bisher noch nie etwas. Aber der Rätselspaß habe aber auch schon im vergangenen Jahr Spaß gemacht, als das Losglück nicht getroffen hat.

Ingrid Isak gesteht: Jahresrückblickrätsel haben ihren Reiz. "Vieles war mir bekannt, aber manches musste ich recherchieren", verrät die erfahrene Erzieherin. Seit 29 Jahren arbeitet sie im Watterdinger Kindergarten.

Roswitha Müller aus Engen hat zwei Eintrittskarten für die Färbe gewonnen. | Bild: Lucht, Torsten

Bei so viel Berufserfahrung weiß sie sich auch im Alltag zu helfen: Wenn sie einmal etwas nicht sofort wusste, hat sie clever zum Smartphone gegriffen, und das Internetarchiv des SÜDKURIER genutzt, um die richtigen Buchstaben herauszuknobeln. Und mit dem Gewinn kam beim in diesem Jahr zum zweiten Mal durchgeführten Jahresrückblicksquiz der Singener Lokalredaktion nach dem Rätselspaß doppelte Freude auf: Es sei spannend, interessant – und nicht zu schwierig gewesen. Gemeinsam mit ihrem Mann Joseph hat sie – wie über 200 weitere Teilnehmer – das Rätsel gelöst. Jetzt dürfen sie sich auf eine Reise in die Schweizer Bergwelt samt Fahrt mit dem Glacier Express freuen. "Der Reisetermin liegt genau auf unserem Urlaubsbeginn", blicken Ingrid und Joseph Isak voller Vorfreude in den Kalender.

Michael Eckstein aus Hilzingen darf das Blues-Brothers-Musical in der Stadthalle erleben. | Bild: Biehler, Matthias

"Das ist ein Glanzlicht in unserem Reiseprogramm", verrät Alexander Growe vom gleichnamigen Reisebüro in Gottmadingen. Gemeinsam mit dem SÜDKURIER hat Growe Touristik den Hauptgewinn im Wert von rund 600 Euro zur Verfügung gestellt. Die beiden Gewinner erwartet ein Wochenende in den Schweizer Alpen. Mit dem Bus geht es Richtung Graubünden. Von Chur aus startet die Reisegruppe mit dem Bernina Express am ersten Tag im Panoramawagen über Bergün nach Preda. "Mit einer Höhendifferenz von 416 Metern zählt die Route zu den bedeutendsten Werken der Ingenieurskunst der Jahrhundertwende", weiß Growe. Auf der Weiterfahrt wird das gletscherreiche Berninamassiv im Engadin zum Hingucker. Tags darauf besteigen die beiden SÜDKURIER-Gewinner den Glacier Express und bestaunen die faszinierende Gletscherwelt der Alpen im Hochsommer.

Silvia Jäger aus Singen-Hausen hat Musical-Karten gewonnen. | Bild: Bittlingmaier, Albert

