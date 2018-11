Das machte manche Zeitgenossen rasend: Nach Veröffentlichung einer SÜDKURIER-Kolumne mit dem Titel "Rote Karte für Raser" gab es auf unserer Facebook-Seite "Hegau-Echo" an die 5000 Abrufe und 16 Kommentare. In denen haben die meisten Kommentatoren ihren Unmut darüber kundgetan, dass auf der Autobahn zwischen Engen und Geisingen im März dieses Jahres ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern eingeführt wurde. Mehrere hundert Verkehrsteilnehmer haben die Begrenzung derart deutlich überschritten, dass ihnen nach Kontrollen ein Fahrverbot aufgebrummt wurde oder ein solches droht. Illegale Autorennen mit rasenden Schweizern würden nur verlagert, es handle sich nur um Abzocke, und das Tempolimit reduziere nicht die Zahl der Unfälle, lauteten einige Argumente. Eine etwas zurückhaltendere, aber deutliche Mehrheit ist gegenteiliger Meinung. Die lautete in der SÜDKURIER-Kolumne, dass selbst ein relativ kleiner Teilbereich von 14 Kilometern offenbar bewirkt, dass weniger gerast wird und der Verkehr dennoch flüssig fließt – dafür für die Autofahrer umso stressfreier. So wie dies auch auf Autobahnen in Nachbarländern, wie in der Schweiz, feststellbar ist. Lasst Daumen im sozialen Netzwerk sprechen. Der geht 18 mal hoch für das Tempolimit, das nur fünf Facebook-Besucher mit einem ärgerlichen Gesicht quittieren, dazu gibt es noch ein lachendes Symbol und eines, das Erstaunen zeigt. Fazit: In Sachen Verkehr lässt es sich trefflich kontrovers diskutieren. Und dies auch in knappen, aber deutlichen Botschaften.

Das sorgte für Aufsehen: Der Hegau legte am 12. August des vergangenen Jahres die Bundesstraße zwischen Hüfingen und Freiburg lahm. Der große Andrang beim Pokalspiel 1. FC Rielasingen-Arlen gegen Borussia Dortmund sorgte teils für beträchtliche Staus. Achtung: Am heutigen Samstag sind die Hegauer wieder in einem Freiburger Fußballstadion zu Gast. Und der 1. FC Rielasingen-Arlen hat angekündigt, dass viele Fans die Mannschaft beim Gastspiel in Freiburg begleiten wollen, wie in Sonderbussen. Dennoch: Diesmal dürfte es kein Verkehrschaos wie bei der vergangenen Freiburg-Fahrt des 1. FC Rielasingen-Arlen geben. Es geht nicht gegen Borussia Dortmund im Schwarzwald-Stadion. Der Gegner heißt diesmal FC Freiburg, immerhin Breisgauer Traditionsverein. Diesmal steht das Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga Südbaden an. Das findet im Dietenbach-Sportpark im Freiburger Westen statt. Zwei Punkte liegen die Hegauer hinter den Breisgauern. Der Oberliga-Traum lebt noch. Daumen drücken ist angesagt. Auch beim SÜDKURIER, der mit dem 1. FC Rielasingen-Arlen eine Medienpartnerschaft hat.

