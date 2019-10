von SK

Die Polizei vermutet, dass eine weitere Sachbeschädigung in der Feldstraße auf das Konto desselben Täters geht. Dort verursachte er einen Riss in der Mitte der Frontscheibe eines dort geparkten Autos. Der dort angerichtete Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in einer der Straßen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Singen, Telefon (07731) 8880, aufzunehmen.