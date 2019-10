Laut Polizei begab sich der Täter nach Aufbrechen einer Tür in das erste Obergeschoss und durchsuchte dort die Räume einer Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen sei aus diesen jedoch nichts entwendet worden. Personen, die in der fraglichen Nacht zwischen 00.00 Uhr und 01.00 Uhr Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Telefon-Nummer (07731) 8880, in Verbindung zu setzen.

