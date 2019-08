Auf dem Gelände des neuen THW-Standortes in der Marie-Curie-Straße herrscht geschäftiges Treiben. Das Technische Hilfswerk (THW) hat im Rahmen des Ferienprogramms Kinder und Jugendliche eingeladen, heute unter dem Motto: „Ein Tag als THW-Helfer“.

Mehrere Fahrzeuge und Gerätschaften des THW stehen auf dem Gelände. Jeweils kleine Gruppen von Jugendlichen haben sich darum versammelt, um den Erklärungen der THW-Mitarbeiter zu lauschen.

Die Gesichter der Jugendlichen verraten Begeisterung, dürfen sie doch hier Sachen machen, die in ihrem Alltag nicht vorkommen: Zum Beispiel einen 14 Tonnen schweren Lastwagen alleine bewegen. Mit einem Greifzug ist das möglich und begeistert immens. Die Themen der diesjährigen Veranstaltung: Umgang mit Verletzten, Abseilen, Umgang mit dem Greifzug, hydraulische Spreizer, Labyrinth und Beleuchtung. Alles Themen mit sehr großem Aha- und Spaßpotenzial.

Angemeldet waren zwölf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Viel mehr geht nicht, da sonst, so THW-Mitarbeiter Manfred Lange, „die Gruppen zu groß werden und nicht mehr handhabbar sind“.

Man merkt hier die Erfahrung der sehr professionell agierenden THW-Mannschaft. Was die ehrenamtlichen THW-Jungs und Mädels den Kindern an den einzelnen Stationen erzählten, wäre auch für manch einen Erwachsenen Neuland. Sie konnten die Jugendlichen mit Wissen und handwerklichem Können begeistern.

Das erklärt wiederum, warum die THW-Ortsgruppe Singen so gut wie keine Nachwuchsprobleme hat. Aktuell besteht die Gruppe aus 40 Aktiven und 15 Jugendlichen. Der Frauenanteil liegt bei ungefähr zehn Prozent.

Die Ferienveranstaltung ist für alle Beteiligten von Vorteil. Die jugendlichen Teilnehmer haben Spaß und lernen etwas dabei, und das THW rekrutiert seinen Nachwuchs. „In jedem Jahr hatten wir danach ein oder zwei Zugänge“, sagt Manfred Lange. Sowas nennt man Erfolg.

Das THW wurde 1950 in der Ära Adenauer gegründet und ist eine international agierende Bundesanstalt des Innenministeriums. Die Leitung des THW ist in Bonn. Das Personal in den Ortsverbänden ist ehrenamtlich tätig.

114 Aktionen in sechs Wochen

Die Stadt Singen hat mit Jugendreferent Tobias Hennes, dem Koordinator des Sommerferienprogramms der Stadt, gesprochen. Das diesjährige Ferienprogramm läuft noch bis 10. September, das Abschlussfest für alle Teilnehmer, Helfer und Interressierten ist bereits am 6. September.

Herr Hennes, Sie sind der Koordinator des Sommerferienprogramms der Stadt. Wie läuft es denn so? Haben sich viele Kinder und Jugendliche angemeldet?

Tobias Hennes: Oh ja, wir haben 700 Anmeldungen. Es sind übrigens in diesem Jahr fast genauso viele Jungen wie Mädchen. Im Schnitt sind die Teilnehmer zehn Jahre jung.

Wieviele Angebote gibt es dieses Mal?

Insgesamt haben wir 114 Veranstaltungen, 27 davon sind mehrtägig und drei sogar mit Übernachtung.

Und was ist am meisten gefragt?

Gerade die Kletter- und Sportangebote sind sehr beliebt. Aber auch der neue Cup-Cake-Backkurs hat einen großen Zulauf.

Und was kostet das die Eltern, wenn ihre Kinder mitmachen wollen?

Wir versuchen die Gebühren niedrig zu halten. Die Stadt bezuschusst die Angebote. Für Eltern mit geringem Einkommen gibt es die Möglichkeit, auch vergünstigt mit dem Sozialpass der Stadt oder über das Bildungspaket des Jobcenters zu buchen.

Wer jetzt an keinem Programm teilnehmen kann oder will, was wird denn sonst noch in den Sommerferien angeboten?

Wir haben das Spielmobil an wechselnden Standorten in der Stadt und den Ortsteilen im Einsatz. Es bietet kostenlos eine Menge Spaß und Gestaltungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche an.

Wo kann man sich informieren?

Wir haben auf unserer Homepage im Internet unter www.kinder-jugend-singen.de alle Informationen hinterlegt. Da kommt man auch auf das Anmeldeportal.