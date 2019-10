von Sandra Baindl

„Geschichte muss lebendig vermittelt werden!“ – so laut der Grundsatz von Historikerin Carmen Scheide. Wie dies erfolgreich gelingen kann, zeigte sie bei ihrem reich bebilderten Vortrag „Suppenwürze, Maggi-Wiiber‘ und Frauenbilder im Spiegel der Firma Maggi„. Scheide hatte sich für den Vortrag auf Spurensuche in verschiedenen Archiven begeben und dabei zahlreiche interessante Dokumente unter anderen auch aus der Firmenzeitung „Maggi-Terrine“ entdeckt, die sie auf Einladung von Britta Panzer, Leiterin des Singener Stadtarchivs, präsentierte.

Zubrot für weibliche Landbevölkerung

Zunächst ging die Geschichtsforscherin auf die Rolle der Frauen als Arbeitnehmerinnen bei Maggi ein. So erfuhren die Zuhörer, zu denen auch einige „Maggianer“ gehörten, dass der Frauenanteil im Singener Maggi-Werk seit der Eröffnung im Jahre 1887 immer zwischen 30 und 50 Prozent lag. Für einen Industriebetrieb stellen dies ungewöhnlich hohe Werte dar.

Maggi war von Anfang an auf die günstigen weiblichen Arbeitskräfte angewiesen, die oftmals auch nur saisonal beschäftigt wurden, um günstig zu produzieren. Für die weibliche Landbevölkerung, die im Hegau zu Beginn des 19. Jahrhunderts teils bitterarm war, stellte die Arbeit auf den Feldern der Maggi ein willkommenes Zubrot dar.

„Ehrendienst“ im Nationalsozialismus

Die Rolle der Frauen bei Maggi während des Nationalsozialismus erläuterte Scheide am Beispiel der sozialen Betriebsarbeiterin und Betriebsfrauenverwalterin Else Wabel. Diese sah die Arbeit im Werk als Ehrendienst an der Nation und beschwor die Frauenkameradschaft.

Während die Männer an der Front kämpften, wurde in der Heimat jede Hand gebraucht, sodass zwischen 1942 und 1945 im Maggi-Werk auch weibliche Zwangsarbeiterinnen eingesetzt wurden.

Zurück an den Herd

In den 1950er Jahren wendete sich das Blatt, als immer öfter gefordert wurden, dass die Arbeitnehmerinnen den heimkehrenden Soldaten Platz in den Betrieben machen und zu Heim und Herd zurückkehren sollten.

Im letzten Teil ihres Vortrages ging die Historikerin auf die Konsumgeschichte von Maggi ein. Hierbei stand die Frau als Konsumentin im Vordergrund. Schmackhafte Speisen wie hausgemacht auch für Ungeübte hieß das Motto und schon bald trat die berühmte Ravioli ihren Siegeszug an.