Am Samstag hält der Sommer auch musikalisch in der Innenstadt Einzug: Unter dem Motto „Summer in the City“ wird an den kommenden fünf Samstagen, also vom 13. Juli bis 24. August, wieder der rote Teppich ausgerollt. Jeweils eine Band wird auf diesem Teppich stehen und Gäste, Besucher und Kunden von 11.30 bis 14.30 Uhr musikalisch unterhalten.

Bekannte Titel aus vielen Jahrzehnten

Probeweise wurde der rote Teppich zum Pressegespräch schon einmal ausgerollt. Hans Wöhle von der gleichnamigen Band hatte auch schon seine roten Schuhe angezogen. „Das ist mein Markenzeichen, seit 30 Jahren stehe ich mit diesen Schuhen auf der Bühne“, verriet er.

So alt wie die roten Schuhe und älter sind auch die Repertoires der Bands, die bekannte Titel aus vielen Jahrzehnten Musikgeschichte wieder aufleben lassen.

„Lebendige Innenstadt„ erhalten

„Der vierte Musiksommer ist ein Beispiel für Teamarbeit im Sinne der Gemeinschaft“, sagte Gerd Springe von Singen aktiv. Die Innenstadt auch mit kleinen Aktionen zu beleben ist das Ziel der Veranstalter City-Ring, Stadt Singen und Singen aktiv. Die Innenstadt müsse als soziales Wohnzimmer, wo sich die Bürger begegnen könnten, lebendig bleiben.

„Was wir wollen, ist eine lebendige Innenstadt„, bekräftigte Oberbürgermeister Bernd Häusler. Musik passe gut, um Einkaufen mit Erlebnis zu verbinden. Als Musiker sieht sich Hans Wöhrle zuständig für diesen Bereich. In der Musik seien die vergangenen 60 bis 70 Jahre „eine Superzeit“ gewesen.

Roter Teppich für fünf Bands

Der rote Teppich wird am 13. Juli für die Band Sixty6 mit Oldies der 60er Jahre ausgerollt (vor Café Mocca, August-Ruf-Straße). Am 27. Juli spielt Dieter Rühland Jazz, Swing und Evergreens (vor Café Haco, Scheffelstraße). Am 3. August ist Trio in Takt mit Oldies, Pop, Blues und Swing an der Reihe (vor Café Gemma, Heinrich-Weber-Platz).

Am 10. August spielen die Ghostriders Rock‘n‘Roll, Beat und Blues (vor Café Extrablatt, Hadwigstraße). Die Hans Wöhrle Band spielt am 24. August Musik von Elvis, Beatles, Clapton und anderen (vor Café Klein und Fein, Hegaustraße).