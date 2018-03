Hegau Stuttgart gibt Geld für die Schaffung von Wohnraum

Baden-Württemberg soll sich flächendeckend entwickeln. Dafür gibt es ein Zuschussprogramm – die Gemeinden in im Hegau erhalten knapp 640 000 Euro.

Die Gemeinden Engen, Hohenfels, Orsingen-Nenzingen, Steißlingen und Tengen erhalten insgesamt 638 830 Euro aus dem Entwicklungsprogramm Ländlichen Raum des Landes Baden-Württemberg. Das Geld ist insbesondere für Projekte zur Schaffung von Wohnraum in den Ortskernen bestimmt. Konkret geht es um die Schaffung der Voraussetzung für die Baureife von Grundstücken, das Schließen von Baulücken oder die Umnutzung von Gebäuden zu Wohnzwecken. In Orsingen-Nenzingen wird außerdem die Modernisierung der Mehrzweckhalle unterstützt.

In einer Pressemitteilung begründet die Grünen-Landtagsabgeordnete Dorothea Wehinger die Verwendung von Steuermitteln grundsätzlich damit, dass "der ländliche Raum uns Grünen am Herzen liegt". Man wisse, dass es dabei große Herausforderungen zu bewältigen gebe, weshalb die von den Grünen angeführte Landesregierung das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) um fünf Millionen Euro aufgestockt habe. Mit der Rekordsumme von 67 Millionen Euro fördere Grün-Schwarz insbesondere die sogenannte Innenentwicklung und die Bereitstellung weiteren Wohnraums. Dorothea Wehinger: "Wir wollen, dass unsere Ortskerne lebenswert bleiben. Wir wollen wohnortnahe Versorgung, wohnortnahes Arbeiten und einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr."

Die Fördersumme des Programms liegt nach Angaben von Dorothea Wehinger zum achten Mal in Folge über derjenigen von 2010 – damals belief sich das Budget auf 47,9 Millionen Euro. In diesem Jahr lege die Landesregierung wie im Vorjahr einen besonderen Schwerpunkt auf die Innenentwicklung der Kommunen und die gezielte Förderung von Wohnraum. Rund die Hälfte der Mittel 2018 werde dafür verausgabt. „Innen vor außen: So dämmen wir den Flächenverbrauch ein und sorgen für lebendige Ortsmitten“, sagt Dorothea Wehinger. Im Einzelnen werden die 638 830 Euro für die Gemeinden im Hegau wie folgt verwendet: Engen erhält 218 600 Euro, Hohenfels bekommt 23 175 Euro, Orsingen-Nenzingen wird mit 97 200 Euro berücksichtigt, die Gemeinde Steißlingen erhält 113 785 Euro und Tengen kann einen Zuschuss von 186 070 Euro verplanen.