Bereits in den frühen Morgenstunden gingen bei der Schaffhauser Polizei diverse Meldungen über umgestürzte Bäume ein, mehrere Straßenabschnitte mussten vorübergehend gesperrt werden. Neben umgestürzten Bäume sorgten umgekippte Bauabschrankungen sowie weggewehte Gegenstände für Probleme. Für die Aufräumarbeiten wurden nach Angaben der Schweizer Polizei nebst den lokalen Feuerwehren auch Unterhalts- und Forstdienste sowie das EKS aufgeboten. Von umgestürzten Bäume beziehungsweise Sperrungen betroffen sind die Verbindungen zwischen Dörflingen und Thayngen, Dörflingen und Schaffhausen, Stetten und Schaffhausen (Freudental) sowie Neuhausen am Rheinfall und Nohl. Die Schaffhauser Polizei empfiehlt – in Anlehnung an die Verhaltensempfehlungen während des Sturms von Meteo Schweiz – die lokale Wetterentwicklung zu beachten, Informationen regelmäßig einzuholen und das Verhalten den Verhältnissen anzupassen. Der Aufenthalt im Freien sollte nur mit erhöhter Vorsicht erfolgen und Wälder gemieden werden.