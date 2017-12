Singen Sturm legt Bahnstrecke zwischen Singen, Tuttlingen und Immendingen lahm

In der Nacht zu Donnerstag und am frühen Morgen haben orkanartige Böen für Chaos in Baden-Württemberg gesorgt. Die Folgen bekommen auch Bahnreisende zu spüren: Der Bahnverkehr ist zwischen Immendingen und Engen unterbochen. Ersatzverkehre bis zum frühen Abend werden wegen Schäden an Oberleitungen Abend eingerichtet

Wegen einer Oberleitungsstörung infolge des Sturms der letzten Nacht ist der Bahnverkehr auf der Strecke Offenburg - Konstanz zwischen Immendingen und Engen unterbrochen. Dies berichtet die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Die Züge der Linie Offenburg – Konstanz verkehren zwischen Offenburg und Immendingen sowie zwischen Radolfzell/Singen und Konstanz.

Auf dem Abschnitt Immendingen – Singen sowie zwischen Engen und Tuttlingen verkehren ersatzweise Busse. Reisende aus Richtung Konstanz mit Ziel Engen sollten alternativ den Seehas benutzen, so rät die Bahn. Die Störung werde voraussichtlich bis in den frühen Abend andauern.

Die Deutsche Bahn empfiehlt Fahrgästen, sich mittels Echtzeitinformationen in der Reiseauskunft auf m.bahn.de, in der DB Navigator-App und bei www.bahn.de/reiseauskunft über die aktuellen Reiseverbindungen zu informieren.

Wetterdienst gibt Entwarnung

In der Nacht zu Donnerstag und am frühen Morgen haben orkanartige Böen für Chaos in Baden-Württemberg gesorgt. Bäume stürzten auf Straßen, Sperrungen setzten zeitweise dem Berufsverkehr zu.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) nahm um kurz nach 8.00 Uhr eine Unwetterwarnung wegen schwerer Gewitter und orkanartigen Böen im Land zurück. In den Stunden zuvor war es vor allem in den Regierungsbezirken Freiburg, Karlsruhe, Stuttgart und Tübingen aufgrund von starken Orkanböen, Regen und Blitzeinschlägen riskant gewesen.

Polizeipräsidien, etwa in Karlsruhe, Freiburg und Offenburg sowie in Mannheim und Ludwigsburg meldeten am Donnerstagmorgen erste Schäden. „Bislang haben wir 57 Einsätze in der Region gezählt, in den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen, Radwege und Autos gestürzt“, sagte etwa ein Sprecher der Polizei in Offenburg. Der Fahrer eines Rollers habe sich leicht verletzt, als er gegen einen umgestürzten Baum geprallt war. Außerdem waren Ampeln in Offenburg ausgefallen, Straßen mussten gesperrt werden.

Sturmschäden im Südwesten

Beim Polizeipräsidium in Freiburg seien etwa 100 Notrufe eingegangen, sagte ein Sprecher. Im gesamten Zuständigkeitsbereich vom Hochschwarzwald bis nach Lörrach waren Bäume umgestürzt und Ziegel von den Dächern gefallen. Auch im Landkreis Waldshut hat das Unwetter seine Spuren hinterlassen: In der Bad Säckinger Altstadt stürzte ein Baum um und fiel auf einen geparkten Fiat Punto. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 5000 Euro. Auch ein angrenzender Balkon wurde in Mitleidenschaft gezogen.

In der Gemeinde Kleines Wiesental, Talstraße, wurde das Dach eines Wohnhauses teilweise abgedeckt. Ein umgestürzter Baum blockierte außerdem die B31 beim Schützenallee-Tunnel, der in Richtung Schwarzwald führt. Polizei und Feuerwehr waren am Morgen noch im Einsatz. Drei Leichtverletzte und viele Blechschäden gab es am Donnerstag im Schwarzwald und auf der Baar.

Ähnlich sah es rund um Konstanz aus, wo die Einsatzkräfte zu mehr als 40 Einstätzen ausrückten. Nach Angaben der Feuerwehr in Karlsruhe, mussten beispielsweise umgestürzte Bäume und herabgestürzte Äste von den Einsatzkräften entfernt werden. Im Stadtteil Grötzingen war ein Baum auf ein Wohnhaus gestürzt