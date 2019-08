Plötzlich war es dunkel: Im Industriegebiet Nord kam es am Mittwochabend gegen 22 Uhr zu einem Stromausfall, wie Heiko Rix von Thüga Energienetze mitteilt.

Laut Netzbetreiber war ein Kabelfehler im Bereich Tiefenreute Auslöser des Zwischenfalls. „Der Fehler wurde unsererseits umgehend lokalisiert und die Ursache schnellst möglich behoben“, so Rix in einer Pressemitteilung. Gegen 22.40 Uhr sei die Versorgung in großen Teilen wieder hergestellt gewesen, nach 23.20 war die Versorgungsstörung vollständig beseitigt.