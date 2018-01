Singen Stress an Bahnhöfen

Ob in Gottmadingen, Singen oder Donaueschingen – das vergangene stürmische Unwetter hat zwischen Zügen und Ersatzbussen für ein ziemliches Chaos gesorgt. Dies greift Albert Bittlingmaier in seiner Glosse auf

Die gute Nachricht: Rechtzeitig zum Schulbeginn und Ferienende vieler Beschäftigten rollen die Züge wieder im Takt. Das landesweite Unwetter, das am vergangenen Mittwoch auch um Hegau tobte, sorgte noch eine ganze Zeit lang vor allem im Schienenverkehr für große Turbulenzen. Bäume, die auf Oberleitungen knallten, legten ganze Linien zwischen Schaffhausen, Singen, Konstanz, Überlingen und dem Schwarzwald lahm. Bis die Ersatzbus-Linien halbwegs funktionierten, gab es teils chaotische Szenen auf den Bahnhöfen. So wie in Gottmadingen. Zug fällt aus, dafür fährt ein Bus als Ersatz. So wurden Fahrgäste am Bahnhof über Lautsprecher und die elektronische Anzeige informiert. Weg vom Bahnhof, flugs ab an die Bushaltestelle, hieß es für die Wartenden im strömenden Regen. Zug fährt doch, lautete kurz darauf der neuerliche Hinweis. Zug kommt nicht, also lieber sicherheitsweise wieder auf den vermeintlichen Ersatzbus warten, wurde dann angesagt. Nach insgesamt einer guten Dreiviertelstunde keimte neue Hoffnung auf. Der Zug sollte ausnahmsweise auf Gleis 2 nach Singen fahren, weil Gleis 1 blockiert war. Der arme Kerl in der Dienststelle des Gottmadinger Bahnhofs hastete hurtig an die Bushaltestelle, um die dort fröstelnd verharrenden Menschen über die neuste Entwicklung zu unterrichten, damit sie noch über den Bahnsteg hasten können. Wer dachte, mehr geht nicht mehr an Chaos, wurde schnell eines Schlechteren belehrt. Reisende, die in Donaueschingen auf dem weiteren Weg in den Schwarzwald jäh ausgebremst wurden, fanden sich im gut halbstündigen Ungewissen, wie die Fahrt ohne die gesperrte Zugverbindung weitergeht.

Die Reisenden wissen nun, dass aufgrund derartiger widriger Umstände eine Fahrt in den Schwarzwald schon mal fünf Stunden dauern kann. Dafür gab es bei allem Ärger durchaus positive soziale Komponenten. Leute lernten sich in solchen missliche Lage plaudernd kennen. Ein junger Mann aus Moos verriet, dass in seinem Wohnort fünf Stunden lang der Strom ausgefallen war. Das relativiert den Bahn-Frust etwas. Bei aller Kritik, welche die Bahn oft einstecken muss, scheinen solche schnell und an verschiedenen Stellen eintretenden Unwetter-Folgen auch die Bahn-Mitarbeiter zu überfordern.

Dafür hat aber der Gottmadinger Klaus Kupprion Null Verständnis. Er beklagt sich vehement darüber, dass er auf dem vermeintlichen Schienenweg zum Singener Klinikum auch durch fehlende Informationen der Bahn gleich mehrfach in die Schranken verwiesen wurde. Er berichtet von einem angekündigten Ersatzbus, der nicht fuhr, dafür aber ein leeres Fahrzeug durch Gottmadingen. Zudem prangert er an, dass sich auf der Treppe des Bahnstegs bei Regen seit langem eine riesige Wasserlache bilde und diesem Übel noch immer nicht Abhilfe geschaffen worden sei. Viele Bahn-Aufreger.