Singen vor 3 Stunden

Streit wegen lauter Musik: 42-Jähriger bedroht 52-Jährigen mit einem Messer

Zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern im Alter von 42 und 52 Jahren ist es am Mittwoch, 4. September, gegen 17.45 Uhr in der Friedrich-Hecker-Straße gekommen. Einer der beiden wurde von der Polizei in eine Fachklinik gebracht.