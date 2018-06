Singen Streit vor Singener Disko eskaliert

Eine zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte am Sonntag gegen 5.30 Uhr laut Polizei vor einer Diskothek in der Otto-Hahn-Straße in Singen derart, des es zu einer Schlägerei kam. Beim Versuch, die Beteiligten zu trennen, soll das Sicherheitspersonal Pfefferspray eingesetzt haben. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind laut Polizei noch unklar. Klar sei aber, dass reichlich Alkohol im Spiel war. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt.